نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| وزارة الصحة: الدفع بـ34 سيارة إسعاف للتعامل مع التداعيات الطبية لحادثة انقلاب أتوبيس بالمنيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة والسكان، الدفع الفوري بـ34 سيارة إسعاف إلى موقع حادث انقلاب أتوبيس، وقع صباح اليوم الإثنين 29 سبتمبر 2025، على الطريق الصحراوي الشرقي بمركز بني مزار في محافظة المنيا، باتجاه القاهرة.

وأفادت الوزارة في تقرير أولي بإصابة 14 مواطنًا من ركاب الأتوبيس، حيث تم نقلهم إلى مستشفى سمالوط النموذجي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، كما أسفر الحادث عن وفاة 8 من ركاب الأتوبيس.

وأعربت وزارة الصحة عن خالص تعازيها لأسر المتوفين، داعية الله أن يتغمدهم برحمته، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.