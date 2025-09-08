منتخب غينيا بيساو يفوز على جيبوتى 2-0 فى تصفيات مونديال2026

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 8 سبتمبر 2025 10:32 مساءً - فاز منتخب غينيا بيساو على حساب نظيره جيبوتي بنتيجة 2-0 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الإثنين على ملعب استاد 24 سبتمبر ضمن منافسات الجولة الثامنة من التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2026.

غينيا بيساو ضد جيبوتي

أحرز أهداف المباراة كل من إيانو سيماو، وفالي كاندي في الدقيقتين 54 و84 على التوالي لصالح منتخب غينيا بيساو في التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم

بهذه النتيجة تواجد منتخب غينيا بيساو في المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة الأولى في التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، برصيد 10 نقاط جمعها من الفوز في مباراتين والخسارة في مثلهما والتعادل في 4 وتسجيل 8 أهداف وتلقى نفس العدد.

بينما تواجد منتخب جيبوتي في مذيلة ترتيب المجموعة الأولى في التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، برصيد نقطة واحدة جمعها من تعادل و7 خسائر وتسجيل 4 أهداف وتلقي 27.

ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة الأولى في التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، برصيد 19 نقطة جمعها من الفوز في 6 مباريات والتعادل في لقاء 1 والحفاظ على سجله خاليًا من الهزائم وتسجيل 16 هدفًا وتلقي 2 فقط.

بينما تواجد منتخب بوركينا فاسو في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الأولى في التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، برصيد 14 نقطة جمعها من الفوز في 4 مباريات والتعادل في 2 وخسارة لقاء واحد وتسجيل 18 هدفًا وتلقي 7.

وحل منتخب سيراليون في المركز الرابع بجدول ترتيب المجموعة الأولى في التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، برصيد 9 نقاط جمعها من الفوز في مباراتين والخسارة في مثلهما والتعادل في 3 وتسجيل 8 أهداف وتلقي نفس العدد.

وتواجد منتخب إثيوبيا في المركز الخامس بجدول ترتيب المجموعة الأولى في التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، برصيد 6 نقاط جمعها من الفوز في مباراة واحدة والتعادل في 3 والخسارة في مثلها وتسجيل 7 أهداف وتلقي 9.