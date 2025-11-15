عمومية الإعلام الرياضي تناقش استراتيجية تطوير عملها

عمومية الإعلام الرياضي تناقش استراتيجية تطوير عملهاعُقد مساء الجمعة الاجتماع العادي للجمعية العمومية للجمعية اليمنية للإعلام الرياضي عبر الاتصال المرئي، بمشاركة واسعة من الأعضاء من مختلف المحافظات، لمناقشة الإطار الاستراتيجي للبرامج وخطة العمل المستقبلية وتمويل الأنشطة للعام 2026.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد رئيس مجلس الإدارة الدكتور صالح حميد، حرص الجمعية منذ تأسيسها على بناء كيان مهني فاعل يواكب تطورات الإعلام الرياضي الحديث، ويرتكز على التدريب والتأهيل ورفع كفاءة الكوادر. وشدّد على أن نهج الجمعية يقوم على العمل المؤسسي والشراكة مع كافة الأعضاء، دون إقصاء، وبما يعزز استقلاليتها وامتلاكها لقرارها عبر جمعيتها العمومية.

وأوضح المدير التنفيذي الزميل بشير سنان، أن الجمعية تعمل وفق إطار استراتيجي متكامل يهدف إلى تحسين آليات تنفيذ البرامج، وتطوير أدوات التمويل، وتفعيل الجوانب التسويقية، وفتح شراكات جديدة تضمن استدامة أنشطتها. وأشار إلى أن المجلس الإداري، ورغم محدودية الإمكانات، استطاع تحقيق نقلات نوعية في العلاقات الدولية والتمثيل الخارجي للإعلام الرياضي اليمني.

كما أكد حرص قيادة الجمعية على توفير الدعم اللوجستي للزملاء لتغطية البطولات الخارجية، واستثمار العلاقات مع الجهات المنظمة لتسهيل التأشيرات والاعتمادات الإعلامية، مع مواصلة فتح آفاق أوسع لتطوير الحضور اليمني في المحافل الدولية.

وعرض الأمين العام الزميل خالد النواري تقريراً عن الأنشطة المنجزة، والتي شملت دورات وبرامج تدريبية نقلت العمل الإعلامي من الصحافة التقليدية إلى الإعلام الرقمي، مبيناً أن الجمعية أنجزت خلال فترة قصيرة ما لم يتحقق خلال عقود من حيث التأهيل، والتمثيل الخارجي، والحصول على جوائز دولية.

من جانبه، أشاد الخبير والمدقق المالي عبدالواحد العوبلي بالبرامج التي نفذتها الجمعية خلال السنوات الماضية، مؤكداً أهمية دعم هذه الأنشطة بتقارير مالية سنوية وفق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية والمحاسبية (IFRS)، وضرورة التواصل مع الجهات المانحة الدولية لتمويل المشروعات والبرامج المستقبلية.

وقالت عضو مجلس الإدارة رندا الزيادي إن المرأة تواجه العديد من التحديات في التغطيات الرياضية داخل اليمن وخارجه، مشددة على ضرورة تمثيل النساء تمثيلاً عادلاً، وإتاحة فرص أكبر لتهيئة بيئة آمنة ومحفّزة لعمل الإعلاميات الرياضيات، وتوسيع مشاركتهن في البرامج التدريبية والفعاليات المحلية والخارجية.

وشهد الاجتماع مداخلات بنّاءة من الأعضاء ركّزت على تطوير آليات العمل، وتعزيز دور القطاع النسائي، وتكثيف برامج التدريب والتأهيل، وتفعيل جوانب التسويق والتخطيط وفق منهجيات علمية، بما يسهم في زيادة كفاءة العمل المؤسسي واستثمار الطاقات المؤهلة في مختلف مجالات الإعلام الرياضي.