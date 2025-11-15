الرياض - كتبت رنا صلاح - مع تقلبات الطقس وارتفاع معدلات الإصابة بالعدوى، يبحث الكثير من الأشخاص عن طرق فعّالة وسريعة للتخلص من نزلات البرد التي تُعد غير خطيرة لكنها تسبب إزعاجًا واضحًا من تعب عام واحتقان وصعوبة في النوم. وفيما يلي أبرز الخطوات التي تساعد على التعافي بسرعة، وفقًا لموقع إكسبريس.

مع تغيرات الطقس.. 3 طرق فعّالة لعلاج نزلات البرد في دقايق | مش هتصدق النتيجة

أفضل طرق علاج نزلات البرد سريعًا

1. النوم الكافي: النوم العميق من أهم وسائل تسريع التعافي، إذ يعزز مناعة الجسم ويرفع قدرته على مقاومة الفيروسات. ويفضّل النوم من 7 إلى 9 ساعات يوميًا خلال فترة المرض.

2. الإكثار من شرب السوائل: تعد االسوائل الدافئة مثل الليمون بالعسل والزنجبيل تساعد على تهدئة الحلق وتخفيف الاحتقان والسعال، كما يمنع شرب الماء جفاف الجسم ويدعم وظائف المناعة.

3. استنشاق البخار: يساعد استنشاق بخار الماء الساخن على فتح الممرات الأنفية وتسهيل التنفس. يمكن القيام بذلك في المنزل عبر وضع ماء مغلي في وعاء واستنشاق البخار لبضع دقائق مع تغطية الرأس.

4. فيتامين C: يساهم فيتامين سي في تقوية المناعة وتسريع الشفاء. يمكن الحصول عليه من البرتقال والليمون والجوافة والكيوي، أو تناوله كمكمل غذائي عند الحاجة.

5. العسل: يمثل العسل علاجًا طبيعيًا فعالًا لتهدئة التهاب الحلق وتخفيف الكحة، كما يتميز بخصائص مضادة للبكتيريا والالتهابات.

6. الغرغرة بالماء والملح: تقلل الغرغرة بالماء الدافئ والملح من التهابات الحلق وتخفف الألم. ويفضَّل تكرارها مرتين إلى ثلاث مرات يوميًا.

7. الشوربة الدافئة: شوربة الدجاج تحديدًا تساعد على فتح الجيوب الأنفية وتخفيف الاحتقان، كما تمد الجسم بالطاقة والسوائل الضرورية أثناء المرض.

8. استنشاق الهواء النقي: التعرض للهواء النقي يحسن التنفس ويقلل انسداد الأنف، خاصة عند الابتعاد عن الروائح القوية والدخان والغبار.

9. بخاخات الأنف الملحية: تساعد المحاليل الملحية على إزالة المخاط وترطيب الأنف، مما يجعل التنفس أسهل ويخفف الاحتقان بسرعة.

نصائح لتعزيز المناعة والوقاية من تكرار نزلات البرد