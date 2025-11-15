أعرف التفاصيل .. جهاز حماية المستهلك يكثف الرقابة استعدادا لـ الجمعة البيضاء

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 15 نوفمبر 2025 10:28 صباحاً - مع اقتراب موسم تخفيضات الجمعة البيضاء ، الذي يوافق الجمعة الأخيرة من شهر نوفمبر وتبدأ بعض المتاجر عروضه مبكرًا ليمتد حتى ديسمبر، أعلن جهاز حماية المستهلك عن خطة رقابية مكثفة لضمان التزام الشركات والمحلات التجارية بضوابط العروض والخصومات المعلنة.

وأكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز يتابع مؤشرات الشكاوى اليومية ويحللها لحظيًا، بما يتيح التدخل الفوري ضد أي ممارسات تضليلية أو استغلالية، وضمان الشفافية في الإعلان عن الأسعار والتخفيضات.

موسم الجمعة البيضاء

وأوضح السجيني أن موسم "الجمعة البيضاء" يمثل فرصة مهمة لتنشيط حركة التجارة الداخلية ودعم الاقتصاد الوطني، من خلال زيادة الاقبال الشراء وتحفيز المنافسة بين الشركات، بما يحقق التوازن بين مصالح التجار والمستهلكين.

وأشار إلى أن هذه المواسم تسهم في تصريف المخزون وتنشيط المبيعات، مع توفير سلع متنوعة بأسعار تنافسية تساعد على استقرار الأسواق وتحريك عجلة الاقتصاد.

وأضاف رئيس الجهاز أن دور حماية المستهلك لا يقتصر على الرقابة فقط، بل يمتد إلى ترسيخ مبادئ الشفافية والممارسات العادلة، وخلق بيئة تجارية آمنة تدعم الثقة بين المستهلك والتاجر، في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة.