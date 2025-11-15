العالم اليوم - "حمام دم" بسبب أرض زراعية جنوبي العراق

انتم الان تتابعون خبر "حمام دم" بسبب أرض زراعية جنوبي العراق من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 15 نوفمبر 2025 05:20 مساءً - قُتل ما لا يقلّ عن 8 أشخاص وأُصيب 9 آخرون في نزاع بين أفراد عشيرة واحدة حول أرض زراعية في محافظة واسط بجنوب شرق العراق، على ما أفاد مسؤول في الشرطة وكالة فرانس برس السبت.

وأفاد المسؤول طالبا عدم كشف هويته، بوقوع "نزاع بين أفراد عشيرة البدو بسبب خلاف على أرض زراعية في الساعة الخامسة فجرا (02:00 ت غ)" في قرية خشان على بعد نحو 65 كيلومترا جنوب مدينة الكوت.

وأضاف: "أدّى ذلك إلى مقتل 8 أشخاص وإصابة 9 آخرين" من العشيرة، مشيرا إلى أن الاشكال تخلله استخدام "أسلحة خفيفة ومتوسطة".

وأكد أن القوات الأمنية تقوم بتطويق القرية "لكن لم تحتو النزاع بعد".

وشهد العراق الذي يعد اليوم نحو 46 مليون نسمة، على مدى عقود حروبا وعنفا طائفيا ومعارك بينها الغزو الأميركي في العام 2003 وسيطرة تنظيم داعش على أجزاء واسعة من البلاد بين 2014 و2017.

وانتشرت على مدى سنين أسلحة خفيفة وثقيلة في البلد الذي يشهد استقرارا نسبيا لكن تكثر فيه الصراعات العشائرية.

وفي سبتمبر، قُتل 6 أشخاص بينهم 4 عناصر أمن في نزاع عشائري في بغداد على خلفية شجار بين عشيرتَين بشأن زيادة تعرفة مولد كهرباء وفق ما أفاد مصدر أمني في حينه.