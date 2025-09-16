نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التعليم العالي يترأس اجتماع مجلس الجامعات الأهلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد مجلس الجامعات الأهلية اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور ماهر مصباح أمين مجلس الجامعات الأهلية، والسادة أعضاء المجلس، ولفيف من قيادات الوزارة، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

استهل الوزير الاجتماع بالتأكيد على أهمية الاستعداد المبكر للعام الجامعي الجديد 2025/2026، وخاصة بالجامعات الأهلية المقرر بدء الدراسة بها لأول مرة في هذا العام الدراسي، وعددها 12 جامعة أهلية.

وأعلن الوزير أنه سيتم بدء الدراسة في 192 برنامجًا دراسيًا جديدًا بالجامعات الأهلية الجديدة العام الدراسي الجديد.

وأشاد الوزير بمستوى التجهيزات والاستعدادات بالجامعات الأهلية الجديدة، مشيرًا إلى أن الجامعات الأهلية تمتلك اليوم خبرة واسعة في العمل، وأثبتت من خلال التجارب العديدة السابقة، نجاحها كمنظومة تعليمية متميزة، منوهًا إلى التأكد من استكمال كافة الشروط المطلوبة من حيث البنية التحتية والمتطلبات الدراسية، بالإضافة إلى تمتع أعضاء هيئة التدريس بخبرات أكاديمية متميزة، وذلك قبل بدء أي برنامج دراسي جديد من خلال اللجان العلمية المتخصصة وممثلي الجهات المعنية التي قامت بزيارات لهذه الجامعات للتأكد من توافر كافة الشروط لبدء الدراسة بها.

وأوضح الدكتور عادل عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة أن وزير التعليم العالي أكد خلال الاجتماع على استمرار العمل على توفير المنح الدراسية للطلاب المتفوقين غير القادرين، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل في عدة مسارات في هذا الملف، موضحًا أنه تم تدشين منصة موحدة لتقدم الطلاب من خلالها للحصول على المنح الدراسية، تحت عنوان (https://egyaid.mohesr.gov.eg).

وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير التعليم العالي أعلن خلال الاجتماع أن عدد الطلاب المتقدمين بالمنصة للحصول على منح دراسية بالجامعات الأهلية في برنامج المنح الجامعية بالتعاون بين الوزارة والبنك المركزي وصل إلى 2500 طالب حتى الآن، وجاري حاليًا مراجعة وتنسيق ملفاتهم وتحديد المستحقين.

وأشاد الوزير بالاتفاق مع البنك المركزي والتوقيع على بروتوكولي تعاون لدعم وتوفير منح تعليمية للطلاب المتفوقين المستفيدين من مبادرة تكافل وكرامة والطلاب الذين تم إعفائهم من المصروفات من قبل وزارة التربية والتعليم خلال عام 2024/2025 وكذلك الطلاب المتضررين من توقف برنامج المعونة الأمريكية، وذلك اعتبارًا من العام الدراسي المقبل.

وأشار الوزير إلى أنه لأول مرة يتم توقيع بروتوكولات للتعاون مع البنك المركزي بهدف دعم الطلاب المتفوقين مع متابعة أدائهم الأكاديمي، مؤكدًا أن هذه البرتوكولات تمثل إضافة جديدة لنظام المنح الجامعية القائم بالفعل حاليًا، التي تقدم للطلاب المتفوقين لاستكمال دراستهم الجامعية من خلال مسارات متعددة تشمل الجامعات الخاصة والأهلية وأفرع الجامعات الأجنبية والأكاديمية المختلفة التابعة للوزارة تحقيقا للعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.

وأوضح الوزير أنه سيتم التوسع مستقبلًا في تقديم المزيد من الفرص للطلاب المتفوقين غير القادرين، وجاري العمل على فتح حساب بالتعاون مع البنك المركزي وكذلك البنوك المختلفة والجهات المانحة ومختلف الداعمين، لتوفير الدعم اللازم بما يسمح بتقديم أكبر عدد ممكن من فرص الحصول على المنح الدراسية للطلاب المستحقين من المتفوقين، سواء كمنح كُلية أو جزئية.

وقدم الوزير الشكر للدكتور ماهر مصباح أمين مجلس الجامعات الأهلية، والدكتور شريف كشك مساعد الوزير للحوكمة الذكية، ولجميع المسؤولين داخل الوزارة عن ملف المنح، لجهودهم المبذولة في هذا الملف.

وأضاف المتحدث الرسمي للوزارة أن المجلس وافق على مقترح فتح حساب مصرفي للطلاب، بما يسهم في تسهيل المعاملات المالية والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم.

كما استعرض المجلس تقرير اللجنة المشكلة بشأن كتاب قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري بوزارة الدفاع والإنتاج الحربي والمتعلق بمكاتب التربية العسكرية بالجامعات الأهلية، وتمت الموافقة على فتح مكاتب التربية العسكرية بالجامعات الأهلية.

وقرر المجلس تشكيل لجنة لفحص آليات التعيين بالمستشفيات الجامعية، التابعة لكليات الطب بالجامعات الأهلية.

كما قرر المجلس تنسيق قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية المصرية لمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا (STEM) بالجامعات الأهلية، وذلك بما يراعي طبيعة هذه الفئة المتميزة من الطلاب.

وناقش المجلس الطلب الخاص بإنشاء جامعة أهلية باسم جامعة العاصمة الدولية للعلوم والفنون والتكنولوجيا بالعاصمة الإدارية.