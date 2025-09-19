بدء التسجيل في عمومية الأهلي للتصويت على تعديلات لائحة النظام الأساسي

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 19 سبتمبر 2025 12:36 مساءً - بدأ فتح باب التسجيل في الجمعية العمومية للنادي الأهلي وذلك بداية من التاسعة صباحاً وحتى السابعة مساءاً بمقر النادي بالجزيرة ،على تعديلات لائحة النظام الأساسي للنادي بعد صدور قانون الرياضة الجديد رقم 171 لسنة 2025.
وناشد النادي الأهلي أعضاءه العمل على تلبية الدعوة للتصويت على اللائحة، ودعم الاستقرار وفق ما يقره النظام الأساسي للنادي.
أعلنت إدارة الأهلى عن ترتيبات استثنائية لاستقبال الأعضاء من ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن خلال انعقاد الجمعية العمومية اليوم بمقر النادي بالجزيرة، والتي تشهد التصويت على تعديلات لائحة النظام الأساسي.
وتتضمن الترتيبات توفير مرافقين لمساعدة الأعضاء على التنقل داخل مقار اللجان، إلى جانب تخصيص كراسي متحركة لضمان راحتهم الكاملة أثناء المشاركة في عملية التصويت.
تأتي هذه الخطوة فى إطار حرص النادي على تمكين جميع الأعضاء من أداء دورهم الكامل في الجمعية العمومية دون أي معوقات، ووجه النادي الدعوة لأعضاء الجمعية العمومية لحضور الاجتماع الخاص المقرر له اليوم للتصويت على تعديلات لائحة النظام الأساسي.