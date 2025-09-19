بدء التسجيل في عمومية الأهلي للتصويت على تعديلات لائحة النظام الأساسي

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 19 سبتمبر 2025 12:36 مساءً - بدأ فتح باب التسجيل في الجمعية العمومية للنادي الأهلي وذلك بداية من التاسعة صباحاً وحتى السابعة مساءاً بمقر النادي بالجزيرة ،على تعديلات لائحة النظام الأساسي للنادي بعد صدور قانون الرياضة الجديد رقم 171 لسنة 2025.

وناشد النادي الأهلي أعضاءه العمل على تلبية الدعوة للتصويت على اللائحة، ودعم الاستقرار وفق ما يقره النظام الأساسي للنادي.