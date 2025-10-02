نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - زلزال عنيف بقوة 5 درجات يضرب تركيا.. يهز المباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد شهود من وكالة رويترز ووكالة إدارة الكوارث والطوارئ التركية، إن زلزالا بقوة 5 درجات هز المباني في اسطنبول أكبر مدن تركيا اليوم الخميس مما دفع بعض الناس إلى الخروج إلى الشوارع.

قالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، إن الزلزال وقع في بحر مرمرة، جنوب غربي إسطنبول، على طول خط صدع كان يُنظر إليه منذ فترة طويلة على أنه يشكل خطرًا على المدينة التي يبلغ عدد سكانها 16 مليون نسمة.

وذكر شاهد عيان لوكالة "رويترز" أنّ الزلزال تسبب في اهتزاز مبانٍ بمدينة إسطنبول، ما أثار حالة من الهلع بين السكان.

وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ في تركيا أن قوة الزلزال بلغت خمس درجات.

ولم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جسيمة، فيما تتابع السلطات التركية تقييم الموقف.