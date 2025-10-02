نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل -إسرائيل تعلن انتهاء رحلة «أسطول الصمود» وفشل مهمة كسر حصار غزة رسميا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت إسرائيل، الخميس، السيطرة على جميع قوارب أسطول الصمود وتوقيف النشطاء توطئة لترحيلهم إلى أوروبا، بعد فشل مهتهم في كسر الحصر عن غزة.

توقيف سفن أسطول الصمود العالمي

وأكدت إسرائيل عدم نجاح أي سفينة من "أسطول الصمود" في كسر الحصار المفروض على غزة.

وفي وقت سابق اليوم، استدعت إسبانيا القائمة بأعمال السفارة الإسرائيلية في مدريد، بعدما اعترضت قوات البحرية الإسرائيلية أسطول المساعدات المتوجّه إلى غزة، وفق ما أعلن وزير الخارجية.

قال خوسيه مانويل ألباريس لمحطة "تي في إي" التلفزيونية: "استدعيت اليوم القائمة بأعمال السفارة الإسرائيلية في مدريد"، مضيفا أن 65 إسبانيّا كانوا على متن الأسطول.

فيما أعربت السلطات البريطانية عن قلقها إزاء اعتراض البحرية الإسرائيلية لأسطول الصمود المتجه إلى غزة، مؤكدة أنها على تواصل مع عائلات عدد من البريطانيين المشاركين في الأسطول.

وأضافت أنها تجري اتصالات مع السلطات الإسرائيلية لضمان التعامل الآمن مع المواطنين البريطانيين على متن السفن.

ومن بين الركاب المشاركين في هذا التحرك والذين اعتُرضت قواربهم، الناشطة السويدية غريتا تونبرغ التي ظهرت في فيديو نشرته السلطات الإسرائيلية وهي تجمع أغراضا شخصية محاطة برجال مسلّحين.

واستنكر منظمو الأسطول "الهجوم غير القانوني على عمال إغاثة عزّل"، ودعوا "الحكومات وقادة العالم والمؤسسات الدولية إلى المطالبة بالحفاظ على سلامة جميع الموجودين على متن المراكب وإطلاق سراحهم".

ويضم "أسطول الصمود العالمي" الذي انطلق مطلع سبتمبر/أيلول من إسبانيا، نحو 45 سفينة على متنها مئات الناشطين المؤيدين للفلسطينيين من أكثر من 40 دولة. وينقل حليب أطفال ومواد غذائية ومساعدات طبية، ويؤكد أنه في "مهمة سلمية وغير عنيفة".

ويقول الأسطول إنه يريد "كسر الحصار المفروض على غزة" وتقديم "مساعدات إنسانية للسكان المحاصرين الذين يواجهون المجاعة والإبادة الجماعية".

وبالإضافة إلى تونبرغ، يشارك في هذا التحرك حفيد نيلسون مانديلا، النائب السابق في جنوب إفريقيا، ماندلا مانديلا، ورئيسة بلدية برشلونة السابقة، آدا كولاو.