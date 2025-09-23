محمد صلاح رابع البالون دور 2025 بحفل جوائز الكرة الذهبية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 12:32 صباحاً - حقق محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزى، المركز الرابع فى ترتيب الكرة الذهبية لأفضل لاعب فى العالم وخطف الفرنسي عثمان ديمبيلي نجم باريس سان جيرمان جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم خلال حفل جوائز البالون دور 2025 والمقامة حاليا في العاصمة الفرنسية باريس، والمقدمة من مجلة فرانس فوتبول.

ويعد هذا المركز هو الأفضل فى تاريخ محمد صلاح، حيث سبق أن حقق المركز الخامس مرتين فى 2019 و2022.



وفي باقي الجوائز التى تم منحها اليوم فى حفل الكرة الذهبية، فاز الإيطالى جيانلويجي دوناروما حارس مانشستر سيتي الحالي وباريس سان جيرمان السابق بجائزة ليف ياشين لأفضل حارس في العالم وتوج الإسباني لويس إنريكي المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي وحامل لقب دوري أبطال أوروبا بجائزة يوهان كرويف التي تمنح لأفضل مدرب في العالم، ولامين يامال بجائزة كوبا لأفضل لاعب شاب في العالم.

وقدم عثمان ديمبيلي موسما تاريخيا مع باريس سان جيرمان، بعدما ساهم في تتويجه بـ5 بطولات هي الدورى الفرنسى، كأس فرنسا، كأس السوبر الفرنسى، دورى أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبى.