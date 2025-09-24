نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الرابع للمواد المتقدمة بالمركز القومي للبحوث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - افتتح الدكتور ممدوح معوض، رئيس المركز القومي للبحوث، فعاليات المؤتمر الدولي الرابع للمواد المتقدمة وتطبيقاتها، الذي ينظمه معهد البحوث الفيزيقية خلال الفترة من 23 إلى 25 سبتمبر الجاري، برئاسة الأستاذ الدكتور عمرو محمد عبد الغني، عميد المعهد، وبمشاركة الأستاذ الدكتور إبراهيم الشربيني، القائم بعمل رئيس جامعة زويل، إلى جانب نخبة من القيادات البحثية وكبار العلماء في مجال الفيزياء.

ويؤكد المؤتمر على الدور المحوري للفيزياء كعلم بيني يربط بين مختلف التخصصات لبناء حلول مبتكرة للتحديات المعاصرة، حيث يستعرض أحدث الدراسات التي تجسد الطبيعة التكاملية للفيزياء. وتشمل محاور المؤتمر أبحاثًا رائدة في علم الأطياف، النمذجة الجزيئية المتقدمة، علوم الجوامد والأغشية الرقيقة، بالإضافة إلى تطبيقات المجهر الإلكتروني، والفيزياء النظرية، ودراسة الخواص الكهربية والعزلية للمواد المتقدمة.

كما يسلط المؤتمر الضوء على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في تحليل البيانات وتسريع وتيرة الاكتشافات العلمية. ويشارك في الفعاليات نخبة من العلماء المخضرمين، والباحثين من مصر والدول العربية، إلى جانب طلاب الدراسات العليا والبكالوريوس المشاركين في برامج التدريب الصيفي، بما يعكس رسالة المؤتمر في رعاية المواهب الشابة، وتعزيز ثقافة البحث العلمي، وإعداد أجيال جديدة قادرة على قيادة مسيرة العلوم والتكنولوجيا.