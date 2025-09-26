نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدويري لـ "الجلسة سرية": ما يميز التحرك المصري في الملف الفلسطيني منذ 2014 هو الثبات الكامل بقيادة رئيس وطني يدرك معاني الأمن القومي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد اللواء محمد إبراهيم الدويري، وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق، أن ما يميز التحرك المصري في الملف الفلسطيني منذ عام 2014، وتولي الرئيس عبد الفتاح السيسي قيادة البلاد، هو وجود رئيس وطني يمتلك خلفية أمنية وعسكرية، ويُدرك تمامًا مفاهيم الأمن القومي وتأثير القضية الفلسطينية على الأمن القومي المصري.

وقال الدويري، خلال لقاء مع الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، ببرنامج "الجلسة سرية"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية": "الرئيس السيسي، بصفته قائدًا سابقًا للمخابرات الحربية ووزيرًا للدفاع، كان يعي بشكل كامل دائرة الأمن القومي المباشر لمصر، وكيف يمكن للقضية الفلسطينية أن تؤثر عليها".

وأضاف: "أهم ما يميز هذه المرحلة – وما زال مستمرًا حتى اليوم – هو الثبات الكامل على الموقف المصري. لم ننحرف قيد أنملة عن موقفنا الرسمي، الصريح، والعلني، سواء ما يُقال في المحافل الدولية، أو في الغرف المغلقة".

وأشار الدويري إلى واقعة خاصة بقوله: "وليس سرًا أنني كنت حاضرًا في اجتماع مهم جدًا، وقيل فيه بالحرف: فيما يتعلق بالثوابت المصرية، نحن لا نفاوض عليها.. هذه خطوط حمراء بالنسبة لنا، وهذا هو الموقف المصري الثابت الذي لا يتغير".

واختتم بقوله: "ثبات الموقف المصري، والدعم الكامل للقيادة الفلسطينية، والحرص الدائم على تحقيق المصالحة الفلسطينية، هي السمات التي تميز تحرك مصر في هذا الملف المصيري".