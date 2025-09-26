نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية يلتقي مع رئيس وزراء ووزير خارجية لوكسمبورج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج يوم ٢٦ سبتمبر مع السيد "لوك فريدن" رئيس وزراء لوكسمبورج والسيد "زافيير بيتل" وزير خارجية لوكسبمورج وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

أكد الوزير عبد العاطي تطلع مصر لتطوير العلاقات بين البلدين وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجارى واغتنام الفرص الاستثمارية التى تتمتع بها مصر بالنظر للتطور الشامل في بيئة الأعمال في مصر، فضلًا عن أهمية تدشين مجلس أعمال مشترك يسهم في الارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادى بين البلدين.

كما رحب وزير الخارجية بالخطوة التاريخية التي اتخذتها لوكسمبرج الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مشيدًا بموقف لوكسمبورج الداعم للقضية الفلسطينية، مؤكدًا أن توسيع مسار الاعتراف خلال الدورة ٨٠ للجمعية العامة عكس التزام المجتمع الدولى بتحقيق التطلعات المشروعة للشعب الفلسطينى وإقامة دولته المستقلة، لا سيما باعتباره المسار الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة.

ومن جانبه، أكد رئيس وزراء لوكسمبورج الحرص على الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية والتنسيق بشان التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما فى صور الجهود التى تبذلها مصر فى دعم الامن والاستقرار بالمنطقة، معربًا عن التطلع لزيارة مصر خلال المرحلة المقبلة.