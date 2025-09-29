نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الرئيس السيسي يستقبل الشيخ محمد بن زايد بمطار القاهرة في زيارة أخوية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الاثنين، بمطار القاهرة الدولي، أخاه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في زيارة أخوية إلى جمهورية مصر العربية.

وصرّح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن هذه الزيارة تأتي في إطار العلاقات الأخوية التاريخية والراسخة التي تجمع بين مصر والإمارات، والتي يحرص الرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد على تعزيزها وترسيخها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء يجسد عمق الروابط بين القيادتين، ويؤكد الحرص المتبادل على استمرار التنسيق والتشاور في مختلف القضايا الإقليمية والدولية، إلى جانب دعم مسيرة التعاون الثنائي في شتى المجالات.

وتعد العلاقات المصرية الإماراتية نموذجًا متميزًا للتعاون العربي، حيث شهدت على مدار العقود الماضية شراكات استراتيجية أسهمت في تحقيق العديد من الإنجازات المشتركة منذ تأسيس دولة الإمارات على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.