نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المجلس الأعلى للجامعات يعلن نتيجة اختبارات الدبلومات الفنية الزراعية للعام الجامعي 2025/2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المجلس الأعلى للجامعات، اليوم، عن ظهور نتيجة اختبارات القبول لطلاب الدبلومات الفنية الزراعية "نظام الثلاث سنوات"، والتي أُجريت خلال الفترة الماضية تحت إشراف أمانة المجلس الأعلى للجامعات، تمهيدًا لالتحاق الناجحين بكليات الزراعة في الجامعات الحكومية المصرية للعام الجامعي الجديد 2025/2026.

وأكد المجلس أن هذه الاختبارات تأتي في إطار حرصه على إتاحة الفرصة لخريجي التعليم الفني الزراعي لاستكمال مسيرتهم التعليمية داخل الجامعات المصرية، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة ومدربة على أسس علمية تخدم قطاع الزراعة والاقتصاد الوطني. وأوضح أن عملية عقد الاختبارات تمت وفق أعلى درجات الانضباط والشفافية، حيث راعت اللجان كافة المعايير الأكاديمية المعتمدة، بما يضمن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.

وأشار المجلس الأعلى للجامعات إلى أن إعلان النتيجة إلكترونيًا يهدف إلى التيسير على الطلاب وأولياء الأمور، إذ يمكن للطالب الاطلاع على نتيجته من خلال الرابط المخصص لذلك عبر الموقع الرسمي:

https://comresult.scu.eg/Agriculture_College/index.php

كما وجه المجلس الشكر للجامعات الحكومية التي استضافت فعاليات الاختبارات وساهمت في توفير المناخ الملائم للطلاب، مؤكدًا أن إتاحة خريجي الدبلومات الزراعية للالتحاق بكليات الزراعة يمثل خطوة مهمة نحو دمج التعليم الفني بالتعليم الجامعي، بما يدعم استراتيجية الدولة في تطوير التعليم وتحقيق رؤية مصر 2030.

وفي ختام البيان، تقدم المجلس الأعلى للجامعات بخالص التهاني للطلاب الناجحين متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في استكمال مسيرتهم العلمية داخل الجامعات المصرية، ومؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من الدعم والاهتمام بطلاب التعليم الفني، باعتبارهم ركيزة أساسية في منظومة التنمية المستدامة.