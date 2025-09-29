نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الري يتابع إجراءات تطوير الواجهات النيلية بالمحافظات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعا لمتابعة إجراءات تطوير الواجهات النيلية بالمحافظات.

وأوضح الدكتور هانى سويلم أنه تم خلال الإجتماع إستعراض عدد من نماذج المماشى التى تم إعدادها من جانب وزارة الموارد المائية والري والتى يمكن تنفيذ أى منها بالشكل الذى يضمن الحفاظ على القطاع المائى لنهر النيل وتطبيق اشتراطات تنفيذ الأعمال بالمنطقتين المحظورة والمقيدة.

متابعة أى أعمال يتم تنفيذها على جانبى نهر النيل

و وجه سويلم بإستمرار متابعة قطاع تطوير وحماية نهر النيل لأى أعمال جارية أو مستقبلية يتم تنفيذها على جانبى نهر النيل لضمان الإلتزام التام بالاشتراطات والضوابط الحاكمة الواردة بقانون الموارد المائية والرى رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ ولائحته التنفيذية فيما يخص الأعمال التى يتم تنفيذها على جانبى النهر، مع متابعة إلتزام الأفراد والمستثمرين بعدم تنفيذ أى أعمال بالقطاع المائى للنهر.

كما وجه بدراسة أى مقترحات مقدمة من المحافظات لتنفيذ أعمال على جانبى النهر لخدمة المواطنين مع مراعاة كافة الاشتراطات والقوانين المنظمة بهذا الشأن.

تأثير التعديات علي مجرى نهر النيل

وصرح وزير الري أن أى تعديات على مجرى النهر تؤثر بشكل سلبى على قدرة المجرى على إمرار التصرفات المائية المطلوبة لاستيفاء الإحتياجات المائية المختلفة، وبالتالى تقوم الوزارة بمواجهة أى تعديات على مجرى النهر بكل حسم ووأد التعديات فى مهدها.

مشروعات لحماية وتطوير نهر النيل

جدير بالذكر أنه يجرى حاليًا تنفيذ العديد من المشروعات لحماية وتطوير نهر النيل، حيث تم الإنتهاء من تنفيذ أعمال صيانة كورنيش نيل دشنا بمحافظة قنا بطول نحو ٣٧٠ متر، كما تم نهو أعمال حماية جوانب نهر النيل بقري (الرقبة – الطوناب – الرديسية) بمحافظة أسوان بطول يصل إلي ٤٠٠ متر، وجاري حاليًا العمل علي تطوير واجهات نيل نجع حمادي ودندرة بطول ٢٦٥ متر بمحافظة قنا، وحماية جوانب نهر النيل بناحية قرية القيزان ومدينة جرجا وقرية الكولة بطول ١٩٠٠ متر بمحافظة سوهاج.

