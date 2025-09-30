عاجل- رئيس الوزراء يتفقد مركز تنمية وصحة الأسرة بسبك الأحد ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

أحمد جودة - القاهرة - 16 خدمة طبية متكاملة لأكثر من 34 ألف مواطن

خلال زيارته اليوم إلى محافظة المنوفية، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مركز طب وتنمية الأسرة بقرية سبك الأحد بأشمون، يرافقه عدد من المسئولين التنفيذيين.

واستمع رئيس الوزراء إلى عرض تفصيلي من الدكتور عمرو مصطفى محمود، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، الذي أوضح أن المركز يُعد أحد مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ويقام على مساحة 2400 متر مربع، ويتكون من 3 طوابق بإجمالي 40 غرفة.

16 خدمة طبية متكاملة لأكثر من 34 ألف مواطن

أوضح وكيل وزارة الصحة أن المركز يقدم نحو 16 خدمة طبية متنوعة، تشمل عيادات طب الأسرة، النساء ومتابعة الحمل، الأسنان، الطوارئ، العلاج الطبيعي، التطعيمات، الصيدلية والمعامل، إلى جانب عيادات المبادرات الرئاسية الصحية.

وأكد أن هذه الخدمات تُقدم بشكل متكامل لتلبية احتياجات ما يزيد على 34 ألف مواطن من أبناء القرية والمناطق المحيطة.

تمكين اقتصادي للفتيات عبر مشغل التفصيل والتطريز

تفقد رئيس الوزراء مشغل أعمال التفصيل والتطريز المخصص للفتيات والملحق بمركز طب الأسرة، حيث استمع إلى شرح من السيدة حنان السيد، المسئولة عن المشغل، التي أوضحت أن المشروع يُدار تحت إشراف المجلس القومي للمرأة، ويهدف إلى تدريب الفتيات على مهارات مهنية تتيح لهن فرص عمل جديدة.

وأجرى رئيس الوزراء حوارًا مع عدد من المتدربات للتعرف على تجاربهن وانطباعاتهن حول البرنامج التدريبي.

حضانة مجتمعية بالشراكة مع الجمعيات الأهلية

كما شملت الجولة زيارة الحضانة التابعة لمركز طب الأسرة، حيث استعرض السيد صبري عبد الحميد، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنوفية، تفاصيل إدارتها بالشراكة مع الجمعيات الأهلية، مؤكدًا دورها في توفير بيئة تعليمية ورعائية متكاملة للأطفال.