مسؤول بالهيئة العامة للاستعلامات: قمة شرم الشيخ حصيلة عمل وجهود مصر الدبلوماسية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 12:32 صباحاً - أكد الدكتور أحمد يحيى، رئيس قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات، أن مشهد استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لقادة دول العالم، اليوم مع انطلاق قمة شرم الشيخ، يدعو لفخر كل مصري ومصري، بما يؤكد ما وضعته مصر على عاتقها من مسئولية لإنهاء معاناة أهالي غزة، ويعكس مكانة مصر ودورها المحوري في قيادة الجهود الدولية نحو تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وأشار "يحيى" في تصريح، إلى أن مصر حرصت من خلال قمة شرم الشيخ للسلام في ذلك اليوم التاريخي على تأكيد رسائل واضحة بشأن ثوابت الموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية، وإصرار القيادة السياسية على الدفع نحو تسوية عادلة وشاملة تضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح لم يتوانى عن بذل أي جهد من أجل إنهاء الحرب على غزة وكلمته كانت بمثابة دعوة للسلام من قلب الشرق الأوسط إلى العالم أجمع وامتداد لما عملت عليها مصر لإنهاء نزيف الدم الفلسطيني.

وأكد أن قمة اليوم جاء تتويجا لجهود مصر الدبلوماسية على مدار عامين من أجل الدفاع عن الشعب الفلسطيني الصامد على أرضه، مشددا أن القيادة السياسية المصرية تسعى من خلال القمة إلى تحقيق مكاسب حقيقية على المستويين القريب والبعيد، سواء فيما يتعلق بملف إعادة إعمار غزة وتحسين الأوضاع الإنسانية، أو بفتح أفق سياسي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار رئيس قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات، إلى حرص الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على تجسيد صوت المنطقة في كلمته بالقمة من أجل فتح صفحة جديدة من الأمن والاستقرار الإقليمي، والتعبير عن معاناة المواطن الفلسطيني أمام المجتمع الدولي، مؤكدا أن مصر ستواصل دورها التاريخي في دعم القضية الفلسطينية، مستندة إلى مصداقيتها الإقليمية والدولية وقدرتها على جمع الأطراف حول رؤية تحقق الأمن والسلام لشعوب المنطقة كافة.

وأضاف أن إشادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسى في تحقيق السلام في الشرق الأوسط، يؤكد ما أصبحت تحظى به القاهرة على المستوى الدولي من مصداقية وثقة إقليمية كبيرة، مؤكدا أن مشاركة ترامب بالقمة أضفت بعد مهم على فاعليتها وشكلت ضمانة لالتزام كافة الأطراف بتنفيذ بنود اتفاق إنهاء الحرب على غزة من أجل تحقيق السلام العادل.