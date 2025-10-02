نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الري:نعمل على تعزيز وبناء القدرات ونشر المعرفة المتعلقة بترابط المياه والطاقة والغذاء والنظم البيئية بين العاملين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى فعاليات ختام سلسلة محاضرات "الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية WEFE Nexus" والتى نظمها قطاع شئون مياه النيل خلال الفترة السابقة منذ شهر مارس ٢٠٢٥ والتى تم خلالها عقد عدد (١٠) محاضرات متخصصة، وبمشاركة حوالى (١٠٠) متدرب من وزارات الموارد المائية والرى، والزراعة واستصلاح الأراضي، والبيئة، والكهرباء والطاقة المتجددة.

وتوجه الدكتور سويلم بالتحية لقطاع شئون مياه النيل على تنظيم هذه المحاضرات الهامة، كما توجه سيادته بالشكر ل الدكتور حسن أبو النجا الخبير الدولي والمحاضر بجامعة كولن ورئيس مجموعة الأمن المائي فى المنظمة الدولية للموارد المائية IWRA والمستشار بالهيئة الفنية المشتركة لمياه النيل على ما قدمه من محاضرات قيمة.

سويلم: ضرورة إطلاع العاملين على أحدث المفاهيم في مجال الـ WEFE Nexus

وأوضح سيادته ان هذه السلسلة من المحاضرات تمثل خطوة مهمة فى تحقيق رؤية الوزارة لتعزيز وبناء القدرات ونشر المعرفة المتعلقة بترابط المياه والطاقة والغذاء والنظم البيئية بين العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، وإطلاع العاملين على أحدث المفاهيم والتجارب العالمية في مجال الـ WEFE Nexus.

مجال الـ WEFE Nexus يربط مختلف التحديات والقطاعات

واشار الدكتور سويلم إلى ان مبدأ WEFE Nexus يعد إطار عمل يربط بين مختلف التحديات والقطاعات، مما يتطلب مشاركة مختلف الوزارات المعنية مثل الرى والزراعة والبيئة والكهرباء فى تطبيق مبادئ الترابط بصورة متكاملة، مشيرا إلى أن هذا التدريب يعد خطوة البداية لتأسيس نواة عمل داخل الوزارة تسعى لدمج هذا النهج في جميع أنشطة ومشروعات الوزارة، وبما يعكس الإلتزام بالاستدامة والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية.

وأضاف سيادته أن الوزارة تشهد حاليًا التحول للجيل الثانى لمنظومة الرى في مصر، حيث يعد تحقيق مفهوم WEFE NEXUS أحد أبرز مستهدفات الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0، حيث يسهم هذا المفهوم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف السادس منها والمعنى بالمياه وأيضا تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠.

جدير بالذكر ان الموضوعات التي تناولتها المحاضرات تميزت بالشمولية والتنوع، حيث تضمنت التكامل المؤسسي، آليات المتابعة والتقييم، التغيرات المناخية والمرونة المناخية، التحول الرقمي، آليات التمويل والاستثمار، دور القطاع الخاص والمجتمع المدني، وسبل إشراك القطاعات ذات الصلة.