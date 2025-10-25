نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعديل موعد مباراة بيراميدز والتأمين الإثيوبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجرى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، تعديلا على موعد مباراة التأمين الأثيوبي ونادي بيراميدز في إطار بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي بيراميدز مع التأمين الأثيوبي مساء الأحد باستاد الدفاع الجوي في ذهاب دور الـ32 من دوري الأبطال قبل لقاء الإياب المحدد له الخميس المقبل.

وتقرر تقديم موعد المباراة لمدة ساعة واحدة، لتنطلق في السادسة مساء بدلا من موعدها السابق السابعة مساء، لمراعاة ظروف البث الفضائي.

