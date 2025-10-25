نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميلان يسقط في فخ التعادل الإيجابي أمام بيزا بالدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان، في فخ التعادل الإيجابي أمام نظيره فريق بيزا، بهدفين مقابل لمثلهم، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري الإيطالي.

وانطلقت صافرة مباراة ميلان ضد بيزا، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب سان سيرو معقل العملاق الإيطالي.

أحداث مباراة ميلان ضد بيزا في الدوري الإيطالي

بدأت الدقائق الأولى من أحداث الشوط الأول، بضغط هجومي من جانب لاعبي فريق ميلان.

وفي الدقيقة السابعة من الشوط الأول، سجل اللاعب رفائيل لياو مهاجم فريق ميلان الهدف الأول في مرمى بيزا، بأسيست من ريتشي.

وانتهت أحداث الشوط الأول من المباراة، بتقدم فريق ميلان على بيزا بهدف دون رد.

ومع أحداث الشوط الثاني، حاول لاعبو فريق بيزا العودة إلى المباراة، من أجل تعديل النتيجة أمام ميلان.

وأدرك اللاعب خوان كوادرادو هدف التعادل لصالح بيزا، في الدقيقة 60 من أحداث الشوط الثاني، عن طريق ركلة جزاء.

وسدد رافائيل لياو مهاجم ميلان كرة قوية في الدقيقة 64 ولكنها ارتطمت بالقائم.

ثم نجح في الدقيقة 86 من الشوط الثاني، اللاعب مبالا نزولا نجم فريق بيزا الهدف الثاني في شباك ميلان، بعد تمريرة من زميله أكينساميرو.

وتعادل زاكاري أثيكامي عن طريق الهدف الثاني لميلان، في الدقيقة 90+3 من الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني، من تمريرة لوكا مودريتش.

