طارق يحيى مديرًا رياضيًا لنادى أهلى بنغازى الليبى رسمياً

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 2 أكتوبر 2025 03:32 مساءً - أعلن نادي أهلي بنغازي الليبي، اليوم الخميس، تعيين طارق يحيى المدير الفني السابق للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك مديراً رياضيًا للنادي.

وكتب نادي أهلي بنغازي عبر صفحته الرسمية بموقع "فيس بوك" "لنرحب بالكابتن طارق يحيى المدير الرياضي لكرة القدم بالنادي، نتمنى له كل التوفيق في مهمته مع نادي الشعب".

وكان طارق يحيى اعتذر أمس الأربعاء عن الاستمرار في منصب المدير الفني لنادي إيسترن كومباني الذي ينافس بدورى القسم الثانى "ب" بعد الخسارة الأخيرة التي منى بها أمام بنها بثلاثية نظيفة ضمن فاعليات الجولة الخامسة للمسابقة.

ويتولى طارق مصطفى نجم الزمالك الأسبق، والمدير الفني السابق لنادي البنك الأهلي، منصب المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي أهلي بنغازي الليبي.

الجهاز الفني لفريق أهلي بنغازي الليبي يتكوّن أيضًا من أمير عبد العزيز مدربا عامًا للفريق، وعصام عبده مدربًا مساعدًا، وونيس خير مدربًا مساعدًا، ومحمد العقباوي مدربًا لحراس المرمى، ومحمود عبد الرحمن محللًا للأداء، وجورج عدلي مخططًا للأحمال البدنية، وأمين فتح الباب طبيبًا للفريق.