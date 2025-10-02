رئيس الوزراء: قطاع السياحة حقق أرقاما ومعدلات نمو لم تشهدها مصر من قبل

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 2 أكتوبر 2025 08:26 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن هناك انخفاضا فى عدد من أسعار السلع الغذائية بالأسواق. وتابع فى مؤتمر صحفى أن قطاع السياحة حقق أرقاما ومعدلات نمو لم تشهدها مصر من قبل.

وشدد رئيس مجلس الوزراء، أن المتحف المصرى الكبير مع قرب افتتاحه سيكون هدية مصر للعالم كله، متابعا: أنه سيكون هناك تكثيفا للجولات الميدانية بالمحافظات الفترة المقبلة والتركيز على القطاعات التي تهم المواطن المصرى وخاصة قطاعى الصحة والتعليم.

وأضاف، أن شركة إيني الإيطالية قررت ضخ استثمارات في السوق المصرية بقيمة 8 مليارات دولار خلال السنوات الخمس المقبلة .