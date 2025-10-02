العالم اليوم - من إيران إلى الحوثي.. ضبط 58 حاوية معدات عسكرية في عدن

انتم الان تتابعون خبر من إيران إلى الحوثي.. ضبط 58 حاوية معدات عسكرية في عدن من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 2 أكتوبر 2025 10:20 مساءً - أعلنت السلطات الأمنية في عدن جنوبي اليمن، الخميس، ضبط 58 حاوية تجارية وزنها 2500 طن، محملة بمعدات عسكرية و"مصانع متكاملة" لإنتاج المسيّرات وأجهزة التجسس والتشويش، مصدرها إيران ومتجهة إلى ميليشيا الحوثي.

وجرت العملية في ميناء الحاويات بمدينة عدن، بعد تفتيش سفينة شحن قادمة من جيبوتي كانت متجهة إلى ميناء الحديدة، قبل تغيير مسارها إلى عدن بسبب القيود المفروضة على دخول السفن إلى الحديدة من جراء التصعيد العسكري الأخير.

وشملت المضبوطات منصات إطلاق، ومكونات طائرات مسيّرة، وآلات تصنيع، ومحركات نفاثة، ومواد خام لهياكل الطائرات المسيّرة (ألياف كربون وسبائك ألمنيوم)، وأجهزة اتصالات ورصد حراري، وتجهيزات للتجسس والتشويش.

ووصف مسولون يمنيون العملية بأنها "إنجاز أمني كبير وضربة موجعة للحوثيين"، الذين يعتمدون على تهريب المعدات العسكرية عبر الموانئ وخطوط الشحن التجارية.

وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسي نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي المسؤول عن الملف الأمني ومكافحة الإرهاب عبد الرحمن المحرمي، أن العملية تكشف أهمية التفتيش الدقيق للمنافذ وقطع طرق التهريب.

وذكرت النيابة العامة في عدن أنها باشرت التحقيقات في الواقعة، مع تحريز كافة المواد المضبوطة تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية، بينما تواصل الجهات المختصة تتبع مسار الشحنة والجهات المرتبطة بها.

وفي يوليو الماضي، ضبطت القوات اليمنية في البحر الأحمر سفينة محملة بنحو 750 طنا من الأسلحة الموجهة للحوثيين.