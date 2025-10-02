نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيمان عوف: وصلنا لاتفاق بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور في “الوفد”.. ولكن رئيس الحزب اشترط موافقة المكتب التنفيذي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت إيمان عوف رئيس لجنة المرأة بنقابة الصحفيين، وعضو مجلس النقابة، إن المجلس عقد اجتماعًا اليوم، مع الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد؛ بشأن اعتصام الصحفيين والعاملين بالجريدة والموقع الإلكتروني للحزب، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور.

وقالت في تصريحات خاصة، إن مجلس النقابة تفاوض مع "يمامة" حول إقرار 3500 جنيهًا كزيادة في رواتب الزملاء، وذلك حفظًا لحق الصحفيين العاملين منذ سنوات طويلة، وعدم الاكتفاء بتطبيق الحد الأدنى للأجور.

وأكدت "عوف" أن رئيس الحزب وافق على مقترح مجلس النقابة، على أن يتم تطبيق زيادة 3000 جنيهًا لكل الصحفيين والعاملين بدايةً من راتب شهر سبتمبر، والـ500 جنيهًا الأخرى سيتم تطبيقها خلال 6 أشهر، ما يعني راتب شهر مارس المقبل، ليصل كل الصحفيين والعاملين بالجريدة للحد الأدنى للأجور.

وتابعت: "الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الحزب وقّع على الاتفاق، واشترط أن يسري الاتفاق بعد الحصول على موافقة المكتب التنفيذي للحزب، فتم تأجيل الاتفاق لحين الحصول على موافقة المكتب التنفيذي، على أن يظل اعتصام الزملاء قائمًا كما هو".

ولفتت عضو مجلس النقابة، إلى أن الزملاء ينتظرون قرار المكتب التنفيذي للحزب، بعد اجتماعه الذي سينعقد الأحد المقبل، والذي سيتم على أساسه تحديد موقف الاعتصام والتصعيد، مؤكدةً أن دعوة مجلس نقابة الصحفيين، لعقد اجتماعه المقبل يوم الأحد داخل الحزب، مازال قائمًا، وسيتم توجيه دعوة للجمعية العمومية للنقابة، للحضور والتضامن مع الزملاء.

وكانت قد أعلنت إيمان عوف رئيس لجنة المرأة بنقابة الصحفيين، وعضو المجلس، الانضمام لاعتصام الزميلات والزملاء الصحفيين والعاملين بجريدة وبوابة الوفد، لتطبيق الحد الأدنى للأجور، والذي دخل اليوم، يومه الثالث على التوالي.