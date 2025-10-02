الشرطة الإسرائيلية تحتجز مشاركين بأسطول الصمود وتنقلهم إلى مصلحة السجون

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 2 أكتوبر 2025 11:24 مساءً - أعلنت الشرطة الإسرائيلية، أنها تسلمت من الجيش أكثر من 250 مشاركاً في أسطول الصمود، حيث أخضعتهم للتحقيق قبل نقلهم إلى مصلحة السجون، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وفي المقابل، حذّر المفوض العام للأونروا من أن وصف إسرائيل لـ250 ألف محاصر في مدينة غزة بالإرهابيين أو الداعمين للإرهاب يوحي بوجود نية لارتكاب مجازر واسعة، مؤكداً أنه "لا يمكن الاستمرار في التسامح مع الجرائم الدولية المتواصلة في غزة".

وفي السياق الدولي، وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الوضع في غزة بـ"المروع"، مشدداً على أن القضية الرئيسية تتعلق برأي الفلسطينيين، بما في ذلك حركة حماس.