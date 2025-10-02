نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في اليوم الأول لـ "كتاب الرياض".. مهرجان ثقافي حي للمعرفة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

الرياض -

بدا معرض الرّياض الدّولي للكتاب 2025 منذ يومه الأوَّل أشبه بمهرجانٍ حيّ للمعرفة، حيث تدفَّقت الحشود عبر الممرَّات الواسعة، يحملون عيونًا تُفتِّش عن كتاب، وابتساماتٍ تتوزَّع بين رفوفٍ ممتدَّة لا ترى لها نهاية، وأصوات الأطفال تختلط بحديث القُرَّاء، لتتشكَّل لوحةٌ لا تشبه إلَّا المعرض في يومه الأوَّل.

ولمعتْ أغلفةُ الكُتب في الأجنحة الكبرى تحت الأضواء كأنَّها تنادي المارَّة، وتزاحمت الأيادي لتقليبِ الصَّفحاتِ والتقاط العناوين. أمَّا ركن التَّواقيع فالتفّت حلقاتٌ من القُرَّاء حول كُتّابهم المُفضَّلين فيه، يمدُّون نسخًا ممهورةً بأملِ أن تحتفظ الذَّاكرة بتلك اللحظة.

وتحوّل جناحُ الأطفال إلى عالمٍ من ألوانٍ وضحكات، حيث اجتمع الصِّغار على ورش الحكايات والرَّسم، وراح أولياءُ أمورهم يلتقطون صورًا توثِّق تلك البدايات الجميلة مع الكِتاب.

وجذبَ جناحُ ضيفِ الشَّرف دولة أوزبكستان فضولَ الزُّوَّار، الذين وجدوا فيه رحلةً قصيرةً إلى ثقافة أخرى، محمّلة بأصوات شعريَّة وتجارب إبداعيَّة عابرة للحدود.

وبين جناح وآخر، لا تكاد تخلو الأحاديثُ من أسماءِ كتب نفدت سريعًا، وأخرى تنتظر أن تُكتَشف في الأيّام المقبلة.

يُذكر أنَّ معرض الرّياض الدّولي للكتاب افتتح أبوابه الخميس 2 أكتوبر 2025م، ويستمرُّ على مدار عشرة أيام، من السّاعة 11 صباحًا حتى 12 منتصف الليل، باستثناء يوم الجمعة، حيث يُفتح من السّاعة 2 ظهرًا، في تجربة غنيّة من نوعها تنظمها وتشرف عليها هيئةُ الأدب والنَّشر والتَّرجمة.