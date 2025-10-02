نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد عبدالحافظ يتقدم بخالص الشكر والتقدير لدكتور أشرف زكى ودكتور طارق سعده للاطمئنان على صحه شقيقته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدم الفنان محمد عبدالحافظ بخالص الشكر والتقدير لدكتور أشرف زكى ودكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين وذلك للاطمئنان على صحه شقيقته لمياء إسماعيل عبدالحافظ بعد تعرضها لأزمة قلبية مفاجئة استدعت نقلها إلى مستشفى زايد التخصصي، لإجراء قسطرة قلبية وتم تركيب 4 دعمات بالقلب.

كما تقدم محمد عبدالحافظ بالشكر والتقدير لدكتور شريف حسين الذى أجرى العمليه ودكتور صلاح الجبالى مدير مستشفى زايد التخصصى ونائبه دكتور احمد بيومى والفنانه نهال عنبر والفنان إيهاب فهمى والفنان محسن منصور للاطمئنان على صحة لمياء شقيقه الفنان محمد عبدالحافظ ونجله مخرج الشعب إسماعيل عبدالحافظ.

محمد عبد الحافظ يروي اللحظات الأخيرة لوالده المخرج الراحل إسماعيل عبد الحافظ

سبق، دخل محمد عبد الحافظ في نوبة بكاء أثناء حديثه عن والده المخرج الكبير إسماعيل عبد الحافظ، وذلك ضمن سهرة حملت عنوان "حكايات الكاتب أسامة أنور عكاشة والمخرج إسماعيل عبد الحافظ" على شاشة قناة الحياة، وقال: "والدي توفي من 14 سنة، بس حاسس إنه توفي إمبارح.. اللحظات الأخيرة لسه في بالي، كان أبويا وأخويا وصاحبي.. كنت بتعلم منه في كل حاجة.

آخر أعمال محمد عبد الحافظ

وكان آخر أعمال محمد عبد الحافظ هو المداح 5 المكون من 30 حلقة، ومن بطولة حماده هلال، غادة عادل، خالد الصاوي، مي كساب، هبة مجدي، يسرا اللوزي، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، محسن محي الدين، جوري بكر، حنان سليمان، هلا السعيد، طارق النهري، ومحمد عبدالحافظ، والعمل من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري وإخراج أحمد سمير فرج.

كما شارك في مسلسل ستهم، من بطولة روجينا، والذي عُرض في موسم رمضان 2023، وشارك به أحمد الرافعي، نانسي صلاح، أمير صلاح، أحمد كمال أبو رية، وسلوى عثمان، والعمل من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج رؤوف عبدالعزيز.