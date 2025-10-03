تعرف على ترتيب الدوري المصري قبل انطلاق الجولة العاشرة اليوم

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 3 أكتوبر 2025 03:32 مساءً - تفتتح منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري اليوم، الجمعة، بإقامة 3 مواجهات؛ تجمع سموحة مع الاسماعيلى والاتحاد السكندري يلاقى المقاولون العرب، فيما يواجه البنك الاهلى نظيره المصري البورسعيدى.

وتتوقف مسابقة الدوري المصري بعد انتهاء مباريات الجولة العاشرة نظراً لارتباط المنتخب الوطنى بمباراة ضد منتخب جيبوتي في التصفيات المؤهلة لكأس العالم، والتي ستقام يوم 8 أكتوبر الجاري في المغرب، وحال فوز الفراعنة سيعلن تأهله بشكل رسمي لكأس العالم.

مواعيد مباريات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري

ترتيب الدوري المصري

نادي الزمالك يتصدر جدول ترتيب الدورى المصري برصيد 17 نقطة ، ويحتل نادي المصري البورسعيدي المركز الثاني برصيد 15 نقطة ، وبفارق الاهداف عن الاهلي صاحب المركز الثالث .

القناة الناقلة لمباريات الدوري المصري

وتذاع مباريات الدوري المصري عبر قناة أون سبورت، باعتبارها القناة التي تمتلك الحقوق الحصرية لبث المباريات بشكل مباشر خلال السنوات الأخيرة.