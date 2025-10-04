ضبط عاطل ببني سويف وراء مكالمة موظف خدمة عملاء البنوك

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 4 أكتوبر 2025 05:12 مساءً - فى إطار كشف ملابسات ما تبلغ لقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (أحد الأشخاص – مقيم بنطاق محافظة الجيزة) بتعرضه لواقعة نصب وإحتيال والإستيلاء منه على مبلغ مالى من حسابه البنكى فى أعقاب تلقيه إتصال هاتفى من أحد الأشخاص إدعى خلاله كونه موظف خدمة عملاء البنك وتحصله على بيانات بطاقة الدفع الإلكترونى الخاصة به.

بالفحص وإجراء التحريات تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة الفشن ببنى سويف)، وبحوزته (2 هاتف محمول "بفحصهما تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى" - مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى)، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.