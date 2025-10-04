قيادى فى حماس: تسليم الأسرى خلال 72 ساعة أمر غير واقعى خلال الظروف الراهنة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 4 أكتوبر 2025 12:32 صباحاً - قال القيادى فى حركة حماس موسى أبو مرزوق، في حديث صحفى، إن النقاط الواردة في خطة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب التي تعني الحركة تم التعامل معها بإيجابية، مشدداً على أن الأولوية القصوى حالياً هى وقف الحرب والمجازر بحق الفلسطينيين في القطاع.

وفيما يتعلق بملف الأسرى، اعتبر أبو مرزوق أن الحديث عن تسليم الأسرى والجثامين خلال 72 ساعة أمر "نظري وغير واقعى " فى الظروف الراهنة.

وأشار القيادى فى حماس إلى وجود توافق وطنى على تسليم إدارة قطاع غزة لهيئة من المستقلين، على أن تكون مرجعيتها السلطة الفلسطينية، مؤكداً أن مستقبل الشعب الفلسطينى لا تقرره الحركة منفردة، بل هو مسألة وطنية جامعة تستند إلى التوافق الداخلي.

وختم أبو مرزوق بالتأكيد على ضرورة أن تنظر الولايات المتحدة بإيجابية إلى مستقبل الشعب الفلسطيني، وأن تدعم الجهود الرامية لوقف الحرب وتحقيق الاستقرار في المنطقة.