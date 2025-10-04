مهتز نفسياً.. ضبط المتهم بضرب فتاة بالدقهلية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 4 أكتوبر 2025 05:12 مساءً - فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على فتاة بالضرب بالدقهلية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 1 الجارى تبلغ لمركز شرطة ميت غمر بالدقهلية من (طالبة) بتضررها من (أحد الأشخاص) لقيامه بالتعدى عليها بالضرب دون مبرر.

أمكن ضبط المذكور (عامل – مقيم بدائرة المركز)، وبمواجهته تبين إهتزازه نفسياً ، وبإستدعاء والده (بالمعاش) ، قرر بأن نجله يعانى من إضطرابات نفسية ، ويعالج منذ (3) أعوام لدى أخصائى طب نفسـى وإدمان.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.