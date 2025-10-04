نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انتخابات الأهلي| رسميًا "الخطيب رئيسًا ومنصور نائبًا ومرتجي أمين للصندوق" والعامري وروايد أعضاء تحت السن بالتزكية.. ومنافسة قوية على منصب العضوية فوق السن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بالتزكية.. الخطيب رئيسًا للنادي الأهلي لفترة رئسية ثلاثة على التوالي

أعلن النادي الأهلي منذ قليل عن إغلاق باب الترشح للانتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي بعد تلقي أوراق 16 مرشحًا بعد أن تم فتح باب خلال الأسبوع الحالي.

وتم إغلاق باب الترشح لانتخابات النادي الأهلي في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الجمعة.

وتقدم الكابتن محمود الخطيب والقائمة الخاصـة به اليوم بأوراق ترشحهم لانتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي عقب صلاة الجمعة بمقر النادي بالجزيرة.

نجاح بالتزكية

ومع إغلاق باب الترشح ضمنت بعض المقاعد النجاح بالتزكية، حيث لم يتقدم أحد للترشح على منصب رئاسة النادي، ونائب الرئيس، العضوية تحت السن، وبذلك ضمن الكابتن محمود الخطيب منصب رئيس للنادي، وكذلك ياسين منصور منصب نائب الرئيس، وخالد مرتجي منصب أمين الصندوق، وإبراهيم العامري ورويدا هشام لعضوية تحت السن.

فيما ستكون المنافسة قوية على عضوية النادي فوق السن بين 12 مرشحًا سيتم اختيار 8 مرشحين فقط.

وهم عبارة عن 8 مرشحين من قائمة الكابتن محمود الخطيب التي تضم 12 عضوًا + 4 مرشحين مستقلين على منصب العضوية فوق السن.

قائمة الكابتن محمود الخطيب

وجاءت قائمة المرشحين لانتخابات النادي الأهلي إجمالي كالآتي:

محمود الخطيب - مرشح لمنصب الرئيس. ياسين منصور - مرشح لمنصب نائب الرئيس. خالد مرتجي - مرشح لمنصب أمين الصندوق.

الأعضاء المرشحين فوق السن

طارق قنديل - قائمة الكابتن محمود الخطيب. محمد الغزاوي - قائمة الكابتن محمود الخطيب. محمد الدماطي - قائمة الكابتن محمود الخطيب. محمد الجارحي - قائمة الكابتن محمود الخطيب. سيد عبد الحفيظ - قائمة الكابتن محمود الخطيب. أحمد حسام عوض - قائمة الكابتن محمود الخطيب. حازم هلال - قائمة الكابتن محمود الخطيب. منار سعيد - مرشح مستقل. حسن طنطاوي - مرشح مستقل. أحمد شريف - مرشح مستقل. أحمد مجدي الحيوان - مرشح مستقل.

أعضاء تحت السن قائمة الكابتن محمود الخطيب

إبراهيم العامري فاروق.

رويدا هشام.

موعد انتخابات النادي الأهلي

ومن المقرر أن تجرى انتخابات النادي الأهلي نهاية شهر أكتوبر الجاري، وبالتحديد يوم 30و31 أكتوبر 2025 لانتخاب مجلس إدارة جديد لمدة 4 سنوات تبدأ من 2025 وحتى 2029.

وتشهد قائمة الكابتن محمود الخطيب تغييرات عن القائمة الماضية بنسبة 50% حيث خرج منها 6 أعضاء ودخل مكانهم 6 آخرون.

وخرج من قائمة الكابتن محمود الخطيب خلال الانتخابات الحالية كلا من:

الراحل العمري فاروق نائب رئيس الأهلي السابق. الأستاذ محمد شوقي. مي عاطف. حسام غالي. مهند مجدي. محمد سراج الدين.

فيما دخل القائمة مكانهم كلا من: