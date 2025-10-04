نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - بطولة كأس العالم تحت 20 عام.. "عمر خضر" يسجل هدف قاتل ويصعد بشباب الفراعنة لدور ال 16 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح عمر خضر لاعب منتخب مصر للشباب تحت 20 عام ونادي أستون فيلا في تسجيل هدف قاتل من ركلة حره مباشرة في الوقت المحتسب بدل الضائع ضد منتخب تشيلي، ليصعد بالفراعنة لدور ال 16 من بطولة كأس العالم للمنتخبات تحت 20 عام المقامة في تشيلي.

يواجه منتخب مصر تحت 20 عام بقيادة أسامة نبيه نظيرة التشيلي ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس العالم تحت 20 عام المقامة حاليًا بدولة تشيلي.

بث مباشر.. موعد مباراة منتخب مصر ضد تشيلي

وانطلقت صافرة بداية مباراة مصر ضد تشيلي اليوم السبت في تمام الساعة 2:00 صباحًا بتوقيت القاهرة، على ملعب تشيلي الوطني، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 سنة.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر ضد تشيلي

كما يمكنك مشاهدة مباراة مصر وتشيلي في كأس العالم للشباب 2025 عبر البث المباشر على قناة بي إن سبورتس المفتوحة والمجانية.

ترتيب مجموعة مصر في بطولة كأس العالم تحت 20 عام

وجاء ترتيب مجموعة منتخب مصر في بطولة كأس العالم تحت 20 عام قبل انطلاق مباراه تشيلي الليلة كالتالي:

1. اليابان - 6 نقاط.

2. تشيلي - 3 نقاط.

3. نيوزيلندا - 3 نقاط.

4. مصر - دون نقاط.

قائمة منتخب مصر في بطولة كأس العالم تحت 20 عام

وضمت قائمة الكابتن أسامة نبيه عدد من اللاعبين الشباب لخوض مباريات البطولة وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى:- عبدالمنعم تامر - أحمد وهب - أحمد منشاوي.

خط الدفاع:- أحمد نائل - أحمد عابدين - عبدالله بوستنجي - معتز محمد - مؤمن شريف - مُهاب سامي.

خط الوسط:- أحمد خالد كاباكا - محمد السيد - أحمد وحيد - سيف سفاجا - سليم طلب - تيبو جيبريال.

خط الهجوم:- محمد عبدالله - عمر سيد معوض - حامد عبدالله - عمرو بيبو - عمر خضر - محمد هيثم.