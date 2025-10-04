نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال الأحمر المصري يُطلق قافلة إغاثية عاجلة لمتضرري ارتفاع منسوب نهر النيل بالمنوفية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أطلق الهلال الأحمر المصري، صباح اليوم، قافلة مساعدات إغاثية عاجلة إلى قرية دلهوم التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، لدعم الأسر المتضررة من ارتفاع منسوب مياه نهر النيل. وجاءت القافلة بمشاركة اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، في إطار التنسيق مع أجهزة الدولة لمواجهة تداعيات الموقف.

وضمت القافلة مساعدات غذائية وإغاثية متنوعة، استجابة للاحتياجات العاجلة للأهالي، والتي تم تحديدها بناءً على تقييم ميداني أجرته فرق الهلال الأحمر المصري أمس بمنطقة طرح البحر في القرية. ويهدف هذا التدخل السريع إلى دعم الأسر المتضررة وتخفيف آثار الأزمة عليهم.

وفي سياق متصل، كانت فرق الهلال الأحمر المصري بفرع المنوفية قد أجرت تقييمًا ميدانيًا للأوضاع في قرية جُزيّ بمركز منوف، والتي تأثرت أيضًا بارتفاع منسوب المياه، حيث تبين عدم وجود خسائر في الأرواح، واقتصرت الأضرار على خسائر مادية محدودة.

كما تواصل غرفة العمليات المركزية بالهلال الأحمر المصري متابعة الموقف أولًا بأول، مع رفع جاهزية واستعداد الفروع في 15 محافظة هي الأكثر عرضة لمخاطر ارتفاع منسوب نهر النيل، لضمان سرعة الاستجابة وتقديم الدعم عند الحاجة.

وتكثّف فرق الاستجابة أثناء الطوارئ بمحافظة المنوفية تحركاتها للوصول إلى القرى المتضررة وتقديم المساعدات الميدانية العاجلة، في إطار الدور الوطني للهلال الأحمر المصري كجهاز مساند لسلطات الدولة وقت الأزمات والكوارث الطبيعية.

