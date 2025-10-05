منذ فجر اليوم .. 6 شهداء فى غارات الاحتلال على غزة بينهم 4 من منتظرى المساعدات

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 5 أكتوبر 2025 11:28 صباحاً - أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، بسقوط 6 شهداء في غارات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم بينهم 4 من منتظري المساعدات.

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، قصفه العنيف على مناطق متفرقة من قطاع غزة، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات وأضرار جسيمة في الممتلكات، بينها تدمير كامل لجامعة الأزهر في مدينة غزة.

وأفاد مراسلنا من القطاع بوجود مصابين جراء قصف إسرائيلي استهدف مباني سكنية بشارع الثلاثيني بمدينة غزة، كما سقط شهيدان و7 مصابين جراء استهداف الاحتلال مخيمات وسط القطاع.