نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:: شهادات البنك الأهلي المصري بأعلى عائد شهري وثانوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يهتم العديد من المواطنين بالتعرف على شهادات البنك الأهلي المصري 2025 وبالأخص بعد قرار البنك المركزي المصري بتخفيض سعر الفائدة بنسبة 1% على الإيداع والإقراض وجاء ذلك في أخر اجتماع له يوم الخميس الماضي، لذلك نستعرض لكم السطور المقبلة بهذا التقرير أحدث تلك الشهادات التي تم طرحها من قبل البنك الأهلي فتابعونا.

شهادات البنك الأهلي المصري

يقدم البنك الأهلي المصري عدد من الشهادات البلاتينية التي تأتي بعوائد متنوعة وتناسب كافة الفئات، وتختلف حسب نوع العائد ومدة الاستثمار فيما تمثلت ابرز تلك الشهادات الاستثمارية لتكون على النحو التالي:

1-الشهادة البلاتينية بعائد متدرج شهري

تكون مدة الشهادة 3 سنوات.

العائد يصرف شهريا ويحتسب بدء من ثاني يوم لشرائها.

الفائدة 21% بأول عام و16.75% بثاني عام و13.50% بثالث عام.

يمكن الاقتراض بضمان تلك الشهادة.

أيضا إمكانية إصدار بطاقة ائتمان.

لا يمكن استرداد قيمتها قبل مرور 6 شهور.

2-الشهادة البلاتينية بعائد متدرج سنوي

تكون مدة الشهادة 3 سنوات.

العائد يصرف سنوي ويحتسب بدء من ثاني يوم لشرائها.

الفائدة 23% بأول عام و18.50% بثاني عام و14% بثالث عام.

يمكن الاقتراض بضمان تلك الشهادة.

أيضا إمكانية إصدار بطاقة ائتمان.

لا يمكن استرداد قيمتها قبل مرور 6 شهور.

أسعار فائدة شهادات البنك الأهلي اليوم

أما عن أخر تحديث لأسعار فائدة شهادات البنك الأهلي اليوم فجاءت بذلك لتكون على النحو الآتي:

3-الشهادة البلاتينية لمدة 3 سنوات

تكون مدة الشهادة 3 سنوات.

العائد يصرف شهريا بنسبة 17%.

العائد يصرف سنوي بنسبة 21.25%.

يحتسب العائد بدء من ثاني يوم لشرائها.

يمكن الاقتراض بضمان تلك الشهادة.

أيضا إمكانية إصدار بطاقة ائتمان.

لا يمكن استرداد قيمتها قبل مرور 6 شهور.

4-الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير