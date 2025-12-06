نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة القاهرة الأهلية تناقش ترتيبات امتحانات الفصل الدراسي الأول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد الدكتور محمد سامي عبد الصادق المكلف بأعمال رئيس جامعة القاهرة الأهلية، اجتماعًا موسعا بمقر الجامعة بمدينة السادس من أكتوبر لمناقشة الاستعدادات النهائية لعقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2025-2026.

حضر الإجتماع، الدكتور محمد العطار نائب رئيس جامعة القاهرة الأهلية للشئون الأكاديمية، والدكتور هبة نوح مساعد رئيس الجامعة لشئون الفرع الدولي، والدكتور جيهان المنياوي عميد كليات القطاع الصحي، ود.عبد الهادي العوضي عميد كليات قطاع الآداب والفنون والعلوم الإنسانية، والدكتور مصطفى عابدين عميد كليات القطاع الهندسي، وعدد من عمداء كليات جامعة القاهرة الأم، ومنسقي البرامج، وا.نصر الروبي أمين عام الجامعة الأهلية، وهاني رضوان أمين عام الجامعة الأم.

وفي مستهل الاجتماع، وجه الدكتور محمد سامي عبدالصادق الشكر والتقدير لقيادات الجامعة على جهودهم المتميزة في دعم وتسيير العملية التعليمية، كما وجه بالإسراع في استكمال المعامل والمكتبات، وتطوير المساحات المخصّصة للأنشطة الطلابية، مع التأكيد على الالتزام بقواعد الجامعة الأم حفاظًا على عراقتها وتاريخها.

وشدد رئيس الجامعة على الدقة في اختيار أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة الأهلية بالتنسيق مع كليات الجامعة الأم، إلى جانب مناقشة الإجراءات التنظيمية المتعلقة باستخدام معامل كليات الجامعة الأم بما يضمن انسيابية العملية التعليمية والعملية التدريبية للطلاب.

وخلال الإجتماع، ناقش الدكتور محمد سامي عبد الصادق مع مديري البرامج، الترتيبات النهائية لعقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول، مؤكدًا ضرورة الإلتزام بمواصفات الورقة الامتحانية والتي تتضمن جميع أجزاء المقررات الدراسية، وأن تشمل الأسئلة المقالية وأسئلة الاختيار من متعدد، وأن تقيس مستوى الفهم والاستيعاب لدى الطلاب، موجهًا بضرورة الإنتهاء من أعمال التصحيح فور انتهاء كل امتحان لضمان سرعة إعلان النتائج حتى يتسني للطلاب تسجيل مقررات الفصل الدراسي الثاني في المواعيد المحددة لها.