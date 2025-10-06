بـ55 صوتاً مقابل صوتين لمنافسه.. خالد العناني يفوز باكتساح برئاسة اليونسكو

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 6 أكتوبر 2025 08:25 مساءً - فاز الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار المصري الأسبق، بمنصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، بعد حصوله على 55 صوتًا من أصل 58 في التصويت الذي أجراه المجلس التنفيذي للمنظمة في مقره بالعاصمة الفرنسية باريس.

وحصد العناني أغلبية كاسحة مقابل صوتين فقط لمنافسه الكونغولي إدوارد فيرمين ماتوكو، بينما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت.

ويُعد هذا الفوز إنجازًا تاريخيًا لمصر يؤكد ثقة المجتمع الدولي في الكفاءات المصرية، ودور القاهرة المتنامي في دعم الثقافة والتعليم وحماية التراث العالمي.

من جانبه، عبّر الدكتور خالد العناني عن فخره واعتزازه بهذا التكليف الدولي، مؤكدًا أنه سيعمل على تعزيز قيم الحوار الثقافي، وصون التراث الإنساني، ودعم التعليم والبحث العلمي في مختلف أنحاء العالم.