نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصدر بالتعليم: بدء تحصيل تأمين التابلت لطلاب أولى ثانوي استعدادًا لتوزيعه على الطلاب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رسميًا هذا الأسبوع في تحصيل قيمة التأمين الخاصة بأجهزة التابلت المدرسي المخصصة لطلاب الصف الأول الثانوي للعام الدراسي الجديد 2025–2026، تمهيدًا لتسليمها للطلاب خلال الأيام المقبلة.

ووفقًا لمصدر مطلع بالوزارة، تُسدد رسوم التأمين عبر مكاتب البريد المصري بقيمة 105 جنيهات فقط، على أن يحتفظ كل طالب بإيصال الدفع لتقديمه عند استلام الجهاز من المدرسة.

وأوضح المصدر أن الإدارات التعليمية بدأت متابعة عملية التحصيل وجمع الإيصالات من الطلاب، استعدادًا لتوزيع الأجهزة وفق جدول زمني منظم يضمن وصولها لجميع المدارس الثانوية الحكومية قبل بدء الدراسة الفعلية.

وأكد أن الهدف من تحصيل التأمين هو ضمان الحفاظ على التابلت وصيانته، باعتباره عنصرًا أساسيًا في منظومة التعليم الثانوي الجديدة التي تركز على الفهم واستخدام التكنولوجيا في التعلم.

وأشار المصدر إلى أن الوزارة وجهت المدارس بتوعية الطلاب بطرق الاستخدام الصحيح للجهاز، وكيفية الدخول إلى المنصات التعليمية الرسمية، ضمن خطة أوسع للتحول نحو بيئة تعليمية رقمية متكاملة تواكب تطوير النظام التعليمي في مصر.