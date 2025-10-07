نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- مدبولي: كلمة الرئيس في ذكرى نصر أكتوبر جسدت روح النصر والعزيمة.. ومصر تواصل دورها القيادي لتحقيق السلام وإعمار غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مدبولي: كلمة الرئيس في ذكرى نصر أكتوبر جسدت روح النصر والعزيمة.. ومصر تواصل دورها القيادي لتحقيق السلام وإعمار غزة

إشادة بكلمة الرئيس في ذكرى نصر أكتوبر

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن كلمة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة الذكرى الـ52 لنصر أكتوبر المجيد كانت كلمة جامعة وشاملة حملت معاني العزيمة والإصرار، مشيرًا إلى أن الرئيس أوضح خلالها أن النصر لا يُمنح بل يُنتزع بالجهد والتخطيط العلمي والإرادة القوية.

وقال مدبولي إن كلمات الرئيس حملت رسالة طمأنة للشعب المصري، تؤكد قوة القوات المسلحة الباسلة، وأن تماسك مصر وقوتها قائم على وحدة جيشها العظيم ونسيجها الداخلي المتماسك، مؤكدًا أن روح أكتوبر ما زالت حية في كل خطوة تخطوها الدولة نحو البناء والتنمية.

التحية للقوات المسلحة ودورها في حماية الوطن

وجه رئيس الوزراء التحية والتقدير لقواتنا المسلحة الباسلة في الذكرى 52 لنصر أكتوبر، مشيدًا بدورها التاريخي في حماية الوطن والحفاظ على استقراره في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

ودعا مدبولي الله عز وجل أن يديم على مصر نعمة الأمن والاستقرار والوحدة بين مؤسسات الدولة كافة، وعلى رأسها الجيش المصري العظيم الذي يمثل درع الوطن وسنده في كل الأوقات.

مصر تواصل جهودها لتحقيق السلام في المنطقة

أشار رئيس الوزراء إلى أن مصر تستضيف حاليًا المفاوضات بين حركة حماس وإسرائيل في إطار المبادرة التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدًا أن هذا التحرك يعكس مكانة مصر ودورها الكبير في قيادة الجهود الإقليمية نحو الاستقرار.

وأوضح أن الهدف الأسمى لهذه المفاوضات هو وقف إطلاق النار وإعادة إعمار غزة، مع رفض مصر القاطع لأي محاولات لتهجير الأشقاء الفلسطينيين أو القضاء على فكرة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وأكد مدبولي أن المفاوضات ليست سهلة، لكنها تسير بخطى ثابتة بفضل الإصرار والعزيمة المصرية، وأن مصر لن تتوقف عن السعي لتحقيق السلام العادل والاستقرار الدائم في المنطقة، بما يضمن أن تعيش كل الشعوب في أمن وسلام جنبًا إلى جنب.