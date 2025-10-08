نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سمير عمر: جهود جدية في شرم الشيخ لإنجاح خطة ترامب لوقف إطلاق النار في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عَلّق الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن ما جرى خلال اليومين الماضيين في شرم الشيخ يمثل محاولة جدية لوضع كل شروط النجاح اللازمة لإنجاز المهمة والمضي قُدمًا في طريق تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأوضح، خلال مداخلة مع الإعلامي تامر حنفي، ببرنامج "هذا المساء"، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك تفاؤلًا حذرًا يسود الأجواء، مشيرًا إلى وجود رغبة واضحة في إنجاح هذه الجهود من جانب حركة حماس، وكذلك من قبل الوسطاء: مصر، وقطر، وتركيا، وحتى الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف: "الإشارات الواردة من واشنطن تدعم هذا الاتجاه، ولكن وبجانب هذا التفاؤل الحذر يظل هناك تخوف مشروع من أن تحاول إسرائيل، بقيادة نتنياهو، عرقلة هذه الجهود، ومع ذلك، فإن ما يمكن قوله حتى هذه اللحظة هو أن اللقاءات تُعقد في أجواء إيجابية، وتُبذل فيها محاولات جادة لتوفير كل مقومات النجاح".

وبيّن سمير عمر أن هذه الجهود تهدف إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، إدخال المساعدات الإنسانية، إطلاق سراح الرهائن والجثامين من القطاع، الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية، وضمان عدم تكرار العدوان الإسرائيلي على غزة

وختم بالقول: "هذا ما رصدناه خلال اليومين الماضيين، وهو ما أكّده أيضًا الدكتور خليل الحية، رئيس الوفد المفاوض عن حركة حماس، خلال لقائه مع قناة القاهرة الإخبارية".