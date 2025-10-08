نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المدارس الثانوية تبدأ تسليم تعهدات استلام التابلت لطلاب أولى ثانوي تمهيدًا للتوزيع الرسمي منتصف أكتوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت مدارس الثانوية العامة في مختلف المحافظات تسليم استمارات وتعهدات استلام أجهزة التابلت التعليمية لطلاب الصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2025/2026، تمهيدًا لبدء عملية التوزيع الرسمي منتصف شهر أكتوبر الجاري، تنفيذًا لتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ضمن خطة استكمال منظومة التعليم الرقمي في المرحلة الثانوية.

وتتضمن الأوراق التي تسلمها المدارس للطلاب نموذج تعهد رسمي يُوقّع عليه ولي الأمر، يتضمن إقرارًا بالاطلاع على شروط استلام الجهاز، والتعهد بالحفاظ عليه طوال فترة الدراسة بالمرحلة الثانوية التي تمتد لثلاث سنوات، إضافة إلى الالتزام برد الجهاز إلى المدرسة عقب انتهاء المرحلة الثانوية العامة، لضمان استرداد العهدة وتسليمها بحالتها الجيدة.

كما يشمل التعهد أيضًا التزام ولي الأمر بدفع مبلغ التأمين وقدره 105 جنيهات، وهو تأمين إلزامي يسدد سنويًا من خلال البريد المصري أو منافذ الدفع الإلكتروني مثل فوري وأمان وأي فاينانس، على أن يرفق الطالب إيصال السداد مع الاستمارة الموقعة من ولي الأمر لتسليمها بالمدرسة قبل استلام الجهاز.

وتوضح الاستمارة المرفقة أن جهاز التابلت يُعد عهدة شخصية للطالب طوال سنوات الدراسة الثلاث، ولا يجوز التصرّف فيه أو بيعه أو استبداله، كما يتحمل الطالب وولي الأمر المسؤولية الكاملة في حال فقدانه أو تعرضه للتلف نتيجة الإهمال أو سوء الاستخدام.

وأكدت الإدارات التعليمية أن الهدف من هذه الإجراءات هو ضمان الحفاظ على الأجهزة وتوثيق عملية التسليم قبل انطلاق التوزيع الفعلي، مشيرة إلى أن المدارس لن تسلم أي جهاز إلا بعد استيفاء جميع الأوراق المطلوبة وسداد رسوم التأمين.

ويأتي تسليم أجهزة التابلت في إطار خطة وزارة التربية والتعليم لتفعيل التعليم الإلكتروني في المرحلة الثانوية وربط الطلاب بالمنصات الرقمية مثل "بنك المعرفة المصري" و"منصة حصص مصر"، بما يعزز مهارات البحث والفهم والتحليل لدى الطلاب بعيدًا عن الحفظ والتلقين، تنفيذًا لاستراتيجية الدولة للتحول الرقمي وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 في تطوير التعليم وبناء الإنسان المصري.