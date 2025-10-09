نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقيب الإعلاميين يهنئ الرئيس السيسي والمصريين بتأهل المنتخب الوطني لمونديال كأس العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هنأ النائب الدكتور طارق سعده، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيسَ الجمهورية، ووزيرَ الشباب والرياضة، واتحادَ الكرة، والشعبَ المصري العظيم، بفوز منتخب مصر لكرة القدم على منتخب جيبوتي وتأهله إلى بطولة كأس العالم 2026، التي ستُقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

قال نقيب الإعلاميين إن منتخب مصر بتاريخه الكروي الكبير يستحق هذا الإنجاز، وإننا فخورون به.

وأشاد نقيب الإعلاميين بالروح العالية والقتالية التي أدى بها لاعبو المنتخب المصري، حيث كانوا على قدر المسؤولية الوطنية، وأثلجوا صدور كل الشعب المصري وعشاق كرة القدم.

كما أعرب نقيب الإعلاميين عن ثقته في أن يواصل أبطال المنتخب الوطني جهودهم خلال منافسات كأس العالم، لتقديم أداء يليق بمكانة مصر وتاريخها الكروي العريق، ويعكس صورةً مشرفة عن الرياضة المصرية أمام العالم.

ووجَّه سعده الشكر للجهاز الفني والإداري وجميع لاعبي الفريق على هذا الإنجاز الذي يُضاف إلى إنجازات الكرة المصرية.

ويدعو نقيب الإعلاميين المولى عز وجل أن يوفقهم، ويجعلهم مصدر فخر وسعادة دائمة لكل المصريين.