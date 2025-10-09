نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- حماس: توقيع المرحلة الأولى من اتفاق غزة اليوم في القاهرة.. وهذه تفاصيل مبدئية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد مصدر في حركة المقاومة الفلسطينية حماس أن توقيع المرحلة الأولى من الاتفاق بشأن قطاع غزة سيتم في القاهرة يوم الخميس، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية. ويشمل الاتفاق إنهاء الحرب على غزة، انسحاب الاحتلال، دخول المساعدات، وتبادل الأسرى بين الطرفين.

مفاوضات جادة ومسؤولة

وقالت حركة حماس في بيان رسمي إن الاتفاق جاء بعد مفاوضات جادة ومسؤولة خاضتها الحركة وفصائل المقاومة الفلسطينية حول مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في شرم الشيخ، بهدف الوصول إلى وقف حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني وضمان انسحاب الاحتلال من القطاع.

جهود الوسطاء والدور الأمريكي

أعربت حماس عن تقديرها العالي لجهود الوسطاء في قطر ومصر وتركيا، مشيدة أيضًا بـ جهود الرئيس ترامب الرامية إلى وقف الحرب نهائيًا وضمان انسحاب كامل للاحتلال من غزة.

ودعت الحركة الرئيس ترامب والدول الضامنة للاتفاق، بالإضافة إلى الأطراف العربية والإسلامية والدولية، إلى إلزام حكومة الاحتلال بتنفيذ جميع بنود الاتفاق بالكامل، ومنع أي محاولات للتنصل أو المماطلة في تطبيق ما تم التوافق عليه.

تحية للشعب الفلسطيني

حيّت حماس الشعب الفلسطيني العظيم في غزة والقدس والضفة، وداخل الوطن وخارجه، مشيرة إلى أن مواقفه البطولية كانت حجر الأساس في إفشال مخططات الاحتلال الإسرائيلي، وحماية الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، وتأكيد صموده أمام مشاريع الاحتلال الفاشية التي استهدفته وحقوقه المشروعة.