نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الأعلى للإعلام”: السماح استثنائيًا لجميع القنوات والإذاعات بمد البرامج الرياضية لـ 2 بعد منتصف الليل يوم مباراة منتخب مصر وغينيا بيساو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بناءً على توصية لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي، برئاسة المستشار عبدالسلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة وعضو المجلس، قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، السماح لجميع القنوات الفضائية ومحطات الإذاعة، بمد بث البرامج الرياضية على الهواء مباشرةً، بصفة استثنائية، حتى الساعة الثانية بعد منتصف الليل، يوم الأحد 12 أكتوبر 2025.

يأتي ذلك بمناسبة مباراة منتخب مصر مع منتخب غينيا بيساو والتي تقام في الساعة العاشرة مساء وتنتهي الساعة الثانية عشرة منتصف الليل ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم.