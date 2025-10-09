نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية يواصل فعالياته الميدانية لدعم كبار السن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصل المجلس الأعلى للشئون الإسلامية فعالياته وأنشطته الميدانية الداعمة لكبار السن، حيث عقد وفد من المجلس وعدد من أئمة مديرية أوقاف الشرقية ندوة دينية لأعضاء نادي المسنين "كبار المواطنين" بجمعية تنمية المجتمع المحلي بمنيا القمح، بحضور مجلس إدارة الجمعية وطاقم النادي.

تناولت الندوة دور كبار السن في التاريخ الإسلامي والإنجازات التي قدموها للأمة في مجالات العلم والعمل والدفاع عن الوطن، كما استعرض الوفد دور المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في دعم مؤسسات رعاية المسنين، وأجاب على أسئلة ومداخلات الحضور، مع التركيز على أهمية ذكر الله والاقتداء بسيرة النبي ﷺ.

وشملت الزيارة جولة تفقدية لمرافق الجمعية ونادي المسنين، حيث اطلع الوفد على المنشآت والخدمات المقدمة للسادة كبار السن، وخاصة مقر دار المسنين الذي تعمل الجمعية على الانتهاء منه لتقديم الخدمة اللائقة لأعضائه.

وتأتي هذه الفعاليات في إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدعم مؤسسات رعاية كبار السن، وبرعاية معالي الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وتحت إشراف الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وبالتنسيق مع مدير مديرية أوقاف الشرقية، في إطار جهود الوزارة لنشر الفكر الوسطي الرشيد وتعزيز القيم الدينية والوطنية لدى جميع فئات المجتمع.