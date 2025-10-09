مصادر بالبترول: لا صحة للأخبار المتداولة بشأن زيادة أسعار المحروقات غدا

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 9 أكتوبر 2025 12:32 صباحاً - نفت مصادر مسئولة بوزارة البترول والثروة المعدنية، صحة الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن الأسعار الجديدة للبنزين والسولار، صباح غدا الخميس الموافق 9 أكتوبر.

وسجلت أسعار البنزين والسولار اليوم الأربعاء الموافق 8 أكتوبر 2025 في محطات الوقود، وذلك وفقا لآخر زيادة للمنتجات البترولية فى شهر أبريل الماضي، كالآتى:

أسعار البنزين والسولار اليوم فى مصر

- سعر لتر بنزين 95 بـ 19 جنيها.

- سعر لتر بنزين 92 بـ 17.25 جنيه.

- سعر لتر بنزين 80 بـ 15.75 جنيه.

- سعر لتر السولار بـ 15.5 جنيه.

- سعر لتر الكيروسين بـ 15.5 جنيه.

- المازوت المورد لباقى الصناعات سعر طن المازوت 10500 جنيه / طن .

- أسطوانة البوتاجاز المنزلى 12.5 كجم 200 جنيه

وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية، أعلنت فى 11 أبريل الماضى أسعار البنزين بأنواعه، والسولار، والمازوت الصناعى، والغاز لمصانع الطوب، والبوتاجاز، ومن المتوقع إعلان الأسعار الجديدة خلال الفترة المقبلة.