إكسترا نيوز: اكتمال الوفد الفلسطيني في لقاءات شرم الشيخ لإعداد ورقة فلسطينية موحدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 9 أكتوبر 2025 12:32 صباحاً - أكدت منة فاروق، موفدة قناة إكسترا نيوز من مدينة شرم الشيخ، أن اللقاءات الجارية ضمن مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة شهدت تطورًا ملحوظًا مساء الأربعاء بعد إعلان حركتي الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية انضمامهما إلى الوفد الفلسطيني المفاوض، ما يُعد خطوة مهمة نحو توحيد الموقف الفلسطيني.

وأضافت، خلال تغطية خاصة ببرنامج ستوديو إكسترا تقديم الإعلاميين نانسي نور ومحمود السعيد، عبر فضائية إكسترا نيوز، أن وفد حركة الجهاد الإسلامي أعلن في تمام 6 مساءً أنه في طريقه إلى شرم الشيخ لمساندة حركة حماس، تلاه إعلان الجبهة الشعبية أنها كذلك في الطريق، وبالفعل وصل الوفدان، وبات من المفترض أن الوفد الفلسطيني قد اكتمل، ويجري حاليًا العمل على صياغة ورقة فلسطينية موحدة تعبر عن أبرز المطالب.

وتابعت، أن الأجواء الإيجابية التي تحيط بهذه اللقاءات تعززت بعد دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته اليوم من أكاديمية الشرطة، للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحضور توقيع الاتفاق في حال التوصل إليه، مما يُعد مؤشرًا على جدية الأطراف وسير المفاوضات في اتجاه إيجابي.

واختتمت مراسلة إكسترا نيوز، بأن يوم الخميس سيكون اليوم الرابع على التوالي لهذه الاجتماعات، ومن المتوقع أن تظهر بعض النتائج الأولية، مشيرة إلى أن ملف الأسرى الفلسطينيين الذين تطالب حماس بالإفراج عنهم يظل من أبرز النقاط المعقدة حتى الآن.